DEL-Playoffs: München gleicht aus

In den DEL-Playoffs gewinnen die Münchner in Bremerhaven mit 3:1. Somit gleichen sie im Best of Seven aus, es steht jetzt 2:2. Zuhause nun die Möglichkeit zur ersten Führung.

Videolänge: 1 min Datum: 23.03.2023 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.04.2023 Video herunterladen