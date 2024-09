ZDF-Korrespondent Schmiese : "Elfte Nahost-Mission von Baerbock"

05.09.2024 | 05:30 |

"Die Ministerin wird den Außenminister von Saudi-Arabien treffen, nach Amman weiterfliegen und am Abend in Israel sein", so Wulf Schmiese, ZDF-Hauptstadtkorrespondent, in Riad.