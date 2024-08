Theveßen: "Vize muss Harris ergänzen"

05.08.2024 | 05:30 |

Dies bedeute vor allem, dass Wählergruppen angesprochen werden, die Kamala Harris "vielleicht als Linke in der Partei nicht so anspricht", erklärt Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent in Washington.