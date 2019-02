Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Was machen Sie am 1. Mai?

Der Tag der Arbeit – ein Tag, an dem die meisten frei haben. Die Wetteraussichten klingen vielversprechend. Anja Heyde hat sich in Berlin umgehört und mal gefragt, was die Leute am langen Wochenende vorhaben. Demonstrieren wollte niemand.