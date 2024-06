EU-Wahl: "Grüne überfordern Gesellschaft"

10.06.2024 | 05:30 |

"Sie sind zerrissen, zwischen dem einerseits Pragmatisch-Sein in der Koalition, also Mitregieren, und andererseits natürlich doktrinär", wie mit dem Heizungsgesetz, dies sei vielen Leuten zu viel, so moma-Politikexperte Theo Koll.