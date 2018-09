EUGH: Neues kirchliches Arbeitsrecht?

Der EuGH entscheidet nun, ob kirchliche Arbeitgeber an katholische Mitarbeiter strengere Maßstäbe anlegen dürfen als an Andersgläubige und Konfessionslose. Darüber hinaus könnte das Urteil laut Beobachtern das Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland generell berühren. Über die konkrete Kündigungsklage muss anschließend die deutsche Justiz entscheiden. (epd)