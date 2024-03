Fahndung nach Ex-RAF-Terroristen

von Carsten Behrendt 04.03.2024 | 05:30 |

Nach der Festnahme der untergetauchten Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin und dem Fund schwerer Waffen in ihrem Haus vermuten die Ermittler auch ihre Komplizen Garweg und Staub in der Hauptstadt.