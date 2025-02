Fatma Said - "Singet nicht in Trauertönen"

04.02.2025

Die Sopranistin Fatma Said ist ein Star der Klassik und feiert große Erfolge in Europas renommierten Konzerthäusern. Im moma café ist sie zu Gast mit Robert Schumanns "Singet nicht in Trauertönen".