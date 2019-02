Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - FDP: Schafft Lindner das Comeback?

FDP-Chef Christian Lindner geht als Spitzenkandidat in die Landtagswahl in NRW. Das Ziel: Seiner Partei genügend Impuls zu geben, es wieder in den Bundestag zu schaffen. Beim Bundesparteitag in Berlin sollen die Weichen gestellt werden.