Frauenhäuser: "Chronisch unterfinanziert"

25.11.2024 | 05:30 |

So fehlten "14.000 Plätze" in Deutschland. Dies bedeute, dass täglich "Frauen und ihre Kinder abgewiesen" würden, erklärt Sibylle Schreiber, Geschäftsführerin Frauenhaus-Koordinierung, am Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.