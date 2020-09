Frodeno: "Starte mit gutem Bauchgefühl"

Jan Frodeno wird am Wochenende den Ironman auf Hawaii als Favorit in Angriff nehmen. Seine Verletzungsmisere sei passé, sagt der Hawaii-Sieger von 2015 und 2016 im Interview mit Annika Zimmermann: "Ich freue mich, topfit an der Startlinie zu stehen."

