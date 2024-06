Fußball-EM 2024 : Schweizer EM-Traum in Stuttgart

von Florian Zschiedrich 12.06.2024 | 05:30 |

Florian Zschiedrich begleitet die Schweizer Fußballnationalmannschaft an ihren ersten Tagen in Stuttgart. Sie bräuchten sich nicht zu verstecken, so Nationalspieler Freuler.