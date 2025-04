DFB-Frauen vor Schottland

von Peter Arnold | Katja Streso 02.04.2025 | 05:30 |

Am Freitag treffen die DFB-Frauen in der Nations League auf Schottland. Aktuell führen die Deutschen ihre Gruppe an, wollen aber in den letzten drei Monaten vor der EM noch an Stabilität arbeiten.