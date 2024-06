G7-Gipfel: "Viel zu besprechen"

13.06.2024 | 05:30 |

Die Zusammenarbeit mit Afrika auszubauen, liege "Meloni sehr am Herzen", so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Bari/Italien. Weitere Themen seien Nahost-Konflikt und Ukraine-Krieg.