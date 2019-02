Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Härtere Urteile gegen Gaffer

Glotzen statt helfen. Menschen sind in Not - doch statt Rettungskräfte durchzulassen, stellen sich Gaffer in den Weg, machen Fotos, beschimpfen Sanitäter. Der Bundesrat berät über ein Gesetz dagegen. Das Ziel: Wer gafft, dem droht Knast.