Gaza: "Keine erfolgreiche Kriegskampagne"

von Luc Walpot 29.05.2024 | 05:30 |

"Entscheidend für die Regierung in Jerusalem ist die Position der USA", so ZDF-Korrespondent Luc Walpot über die Lage in Rafah. Noch habe man in Washington "nicht den Eindruck, dass das eine massive Bodenoffensive der Israelis" sei.