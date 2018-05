Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - moma:future: Gurken im Weltall

Wenn wir in Zukunft fern der Erde siedeln wollen, müssen wir dort unter schwierigen Bedingungen auch Nahrungsmittel anbauen können. Raumfahrtingenieure tüfteln derzeit an Lösungen für den Gartenbau im All.