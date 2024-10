Georgische Präsidentin spricht von Wahlbetrug

von Felix Klauser 28.10.2024 | 05:30 |

Die georgische Präsidentin Salome Surabischwili hat das Ergebnis der Parlamentswahl in ihrem Land als durchgehend verfälscht kritisiert. Sie erkenne das Ergebnis nicht an, sagte sie in Tiflis (Tbilissi) und rief für Montag zu Protesten auf.