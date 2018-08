Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Weltklasse und Pech am letzten Tag

Gesa Krause hat ihren Titel über 3000 Meter Hindernis verteidigt - nur ein Highlight am letzten Tag der Leichtathletik-Wettbewerbe in Berlin. Glück und Pech lagen bei den deutschen Staffelteams am Abend dicht beieinander.