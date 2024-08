Gesa Krause und das Olympiafinale

von K. Bräuer / F. Tusche 07.08.2024 | 05:30 |

In ihrem ersten Olympiafinale als Mutter muss sich Gesa Felicitas Krause chancenlos geschlagen geben. In diesem Finale hätten einfach die Körner gefehlt, so Krause im Interview.