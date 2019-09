"Geschichten aus Altenburg"

„ZDF in" - so heißt unser Projekt, für das wir Reporter vier Wochen lang in eine Stadt schicken, damit sie dort am Leben teilhaben und für uns berichten. Diesmal taucht ZDF-Reporter Mathias Kubitza in den Alltag der Stadt Altenburg.

Beitragslänge: 3 min Datum: 27.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 27.09.2020