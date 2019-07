EU: "Zeitnot ist der beste Diplomat"

"Man will das Ganze sacken lassen […] – nicht nochmal neue Namen aus dem Hut zaubern", so ZDF-Korrespondent Gunnar Krüger aus Brüssel zu den Verhandlungen um Spitzenposten in der EU.

Beitragslänge: 3 min Datum: 02.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.07.2020