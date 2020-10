"Dieses Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grünen und SPD, was am Anfang so spannend aussah, hat sich ein bisschen aufgelöst", so Ralf Zimmermann von Siefart, ZDF-Studioleiter in Hamburg.

