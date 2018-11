Noch 1 Tag

Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Rhein-Neckar Löwen beißen zu

Die Rhein-Neckar Löwen bleiben in der Handball-Champions League in der Erfolgsspur. Der deutsche Pokalsieger bezwang Titelverteidiger Montpellier klar mit 37:27 (16:13) und spielt in der Vorrunden-Gruppe A weiterhin um eine Spitzenplatzierung.