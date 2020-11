DHB-Teammanager: "Wichtig, dass Handball stattfindet"

Bei der WM vom 13. bis 31. Januar kämpfen 32 Teams um die Medaillen, Deutschland trifft in der Gruppe A auf Ungarn, Uruguay und die Kapverden. "Natürlich ist es ein großes Turnier, aber für den Handball ist es immens wichtig, dass wir Spiele haben, die auch live übertragen werden, dass wir als Handball stattfinden", so Roggisch: "Das ist mal das Wichtigste, und von daher vertraue ich den Ägyptern, dass sie das gut hinkriegen", so Roggisch.