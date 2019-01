Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Hanning: In Handball nachhaltig investieren

DHB-Vizepräsident Bob Hanning will die WM-Euphorie nutzen und den Handball nachhaltig in Deutschland populär machen. So müsse der Sport wieder flächendeckend in die Schulen, fordert er und sagt, was dem DHB-Team zur absoluten Weltspitze fehlt.