"Trump wirft den Demokraten Wahlbetrug in großem Maße vor", so ZDF-Korrespondent Johannes Hano zu den Präsidentschaftswahlen in den USA. Dafür gebe es allerdings keine Beweise.

