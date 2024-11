"Beide fahren alles auf, was sie haben"

01.11.2024 | 05:30 |

Wenige Tage vor der US-Präsidentenwahl gehen Kamala Harris und Donald Trump auf Stimmenfang in den umkämpften Swing-States. "Beide fahren alles auf, was sie haben", so ZDF-Korrespondent David Sauer.