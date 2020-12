Harter Shutdown: „Das ist genau der Weg“

Ein zweiter Shutdown sei richtig, "weil diese Maßnahmen dazu führen werden, Kontakte zu verringen und so die Fallzahlen zu senken“, so Prof. Dirk Brockmann, Digitaler Epidemiologe am Robert Koch-Institut über die neuen Corona-Regeln.

