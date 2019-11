Harutyunyan: "Stehe für sauberen Sport"

Artem Harutyunyan bestreitet am Samstag im ZDF den Hauptkampf beim Boxabend in Hamburg. Nach Olympia-Bronze in Rio 2016 will der 29-Jährige Weltmeister werden. Er stellt klar: "Ich stehe für fairen, sauberen Sport."

