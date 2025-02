Berlinale: Filmpremiere "Heldin"

von Anushka Rother 19.02.2025 | 05:30 |

Der Film "Heldin" mit Leonie Benesch in der Hauptrolle feierte am 17. Februar auf der 75. Berlinale seine Premiere. Erzählt ist er wie ein Thriller und soll eine Liebeserklärung an die Pflege sein.