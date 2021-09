Tenhagen: "Neue DAX-Regeln sind besser"

Aber ein größerer DAX "ist für die Kleinanleger gar nicht so wichtig", weil sie besser in weltweite Aktien investieren sollten, so Hermann-Josef Tenhagen von 'Finanztip'.

3 min 3 min 20.09.2021 20.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.09.2023 Video herunterladen