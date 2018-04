Hochspannung für Schmökerstunden

1913 wird die Ozonschicht entdeckt und Aldi gegründet, aber vor allem ist es eine hochproduktive Zeit der Kultur, in der Kunst und Künstler neue Wege gehen. So malt Ernst Ludwig Kirchner erstmals die Kokotten am Potsdamer Platz und Arnold Schönberg erlebt in Wien ein Desaster mit der neuen Musik: das Watschenkonzert. "Einer schreit, wer solche Musik möge, gehöre in die Irrenanstalt. Schönberg ruft: Er werde jeden Ruhestörer mit Gewalt abführen lassen." Am Ende bekommt Arnold Schönberg eine schallende Ohrfeige. Es ist ein hitziges Jahr, dieses 1913, und ein schöpferisches. Florian Illies schaut dahinter. Was treibt die Genies der Zeit um: Sigmund Freud, Egon Schiele, Thomas Mann. Dessen Leben ist exakt terminiert: halb neun Frühstück, dann Schreiben, 12 Uhr Mittagessen. "Weltliteratur ist also nur eine Frage der genauen Planung."