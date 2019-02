Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - "Eine Welt ohne Hunger ist möglich"

Aktuell gäbe es "dramatische Situationen" in Ostafrika. In einer Nacht starben 7000 Kinder an Hunger, sagt Gerd Müller, CSU, Bundesentwicklungsminister. Eine "grüne Agrarrevolution" sei aber möglich: "Wir haben heute die Technologien in Europa, um die …