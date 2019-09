Hussong bereit für den großen Wurf

Deutschlands beste Speerwerferin Christin Hussong steckt im Trainingslager in Belek in den letzten Vorbereitungen auf die in zwei Tagen beginnende Leichtathletik-WM.

Beitragslänge: 1 min Datum: 25.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 25.09.2020, in Deutschland