Die Schauspielerin İdil Üner ist die neue Hauptkommissarin in der Krimi-Reihe "Nachtschicht Blut & Eisen". Schon jetzt in unserer Mediathek zu finden und am Montag (29.03.21) dann um 20:15 Uhr im ZDF.

5 min 5 min 26.03.2021 26.03.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.03.2022 Video herunterladen