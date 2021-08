Ob bei einem Bundesligaspiel oder am Impfbus in der Stuttgarter Innenstadt – in Baden-Württemberg fanden am Wochenende Aktionen statt, um Jugendliche zur Corona-Impfung zu bewegen.

2 min 2 min 23.08.2021 23.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.08.2023 Video herunterladen