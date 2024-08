Lötzsch: Die Linke habe "wichtige Aufgaben"

19.08.2024 | 05:30 |

"Wir müssen uns der Spaltung in der Gesellschaft zwischen Arm und Reich" entgegenstellen und "die Stationierung von US-Raketen in Deutschland verhindern", so Gesine Lötzsch (Die Linke), stellv. Gruppenvorsitzende im Bundestag.