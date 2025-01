IS-Camp im Kurdengebiet

von Phoebe Gaa 09.01.2025 | 05:30 |

Machtwechsel in Syrien – doch was wird aus dem IS-Camp al Hol im Nordosten des Landes, das bisher Kurdentruppen kontrollieren? Die Türkei will das Gefangenenlager an die syrische Regierung übergeben.