Islamunterricht in Deutschland

Im neuen Schuljahr wird islamischer Religionsunterricht zusätzlich zu Grundschulen in Hessen auch an weiterführenden Schulen angeboten. Kritik gibt es an der Zusammenarbeit mit dem türkischen Moscheeverband Ditib – wegen dessen Nähe zum türkischen Staat.