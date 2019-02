Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - "Keiner kann Italien humanitäre Defizite vorwerfen"

Die Lage in Italien ist in den letzten Tagen so dramatisch wie noch nie. Über 12.000 Flüchtlinge kamen innerhalb von 48 Stunden an. Laura Garavini, Abgeordnete aus Italien, fordert, dass die Umsiedlung von Flüchtlingen endlich umgesetzt wird.