Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - "Weg zu Trump" führt über Ivanka

"Es ist relativ typisch für Führungspersonal, das sich unsicher fühlt, dass sie Leute in ihr Umfeld holen, denen sie persönlich vertrauen können, nicht beruflich", so Jan Techau von The American Academy in Berlin. "Man hat schon den Eindruck, dass der …