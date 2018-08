Jamie Oliver kocht im moma...

Die Eier in einem Topf mit sprudelnd kochendem Wasser versenken und exakt 5½ Minuten garen, anschließend unter fließendem Wasser kalt abschrecken, bis man sie anfassen und schälen kann. Inzwischen eine große beschichtete Pfanne bei mittlerer bis hoher Temperatur erhitzen. In einer Schüssel das Mehl mit 1 Prise Meersalz, 3 gehäuften EL Joghurt und 1 EL Olivenöl zu einem homogenen Teig verarbeiten. Den Teig in zwei Hälften teilen und auf der bemehlten Arbeitsfläche zu länglichen Fladen von knapp ½ cm Dicke ausrollen. Die Fladen in der heißen Pfanne 3 Minuten goldbraun backen, nach der Hälfte der Zeit wenden. Das Mangochutney und den restlichen Joghurt auf die Fladenbrote klecksen. Die geschälten Eier halbieren, darauf arrangieren – wer mag, kann die Dotter mit einer Gabel leicht zerdrücken. Die Chilischote in dünne Ringe schneiden und auf die Brote streuen (so viel, wie Sie sich trauen!). Alles mit nativem Olivenöl extra beträufeln und mit Salz und schwarzem Pfeffer würzen.