Linke-Vorsitzende Wissler: "Wir brauchen eine linke Kraft"

Angesprochen auf das " Bündnis Sahra Wagenknecht " erkennt Wissler in deren Programm wenig linke Themen, doch natürlich hätten das BSW und der vorherige jahrelange Streit einen Anteil am aktuellen Zustand der Linkspartei. Trotzdem wolle man sich auf die eigenen Themen konzentrieren. Ihre Partei müsse wieder Druck in der Oppositionsarbeit leisten, so Parteivorsitzende Wissler.