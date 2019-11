Was macht Jena zum "Leuchtturm des Ostens"? Andreas Wunn, Chef des ZDF-Morgen- und Mittagsmagazins, hat sich in der Thüringer Universitätsstadt umgeschaut und gefragt, was die Menschen dort bewegt und beschäftigt.

Beitragslänge: 2 min Datum: 08.10.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.10.2020