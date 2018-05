Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Iran: "Keine neuen Meldungen über Opfer"

"In der Stadt und Provinz Isfahan soll es wieder Schüsse gegeben haben", sagt ZDF-Korrespondent Jörg Brase in Istanbul. Über weitere Opfer sei nichts bekannt, soziale Netzwerke seien weiterhin blockiert. In Teheran habe es nur kleinere Versammlungen …