Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - AfD: "Transitzentren sind Schaufensterpolitik"

"Das löst das Problem nicht, wir packen es nicht an der Wurzel", so der AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen. "Wenn die Flüchtlinge versuchen in Italien anzulanden, darf man sie nicht lassen."