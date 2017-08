Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - "Rechtschreibreform – ein einziges Chaos"

"Die Rechtschreibreform war überflüssig. Schüler machen laut Untersuchungen seitdem etwa doppelt so viele Fehler“, so Josef Kraus, ehem. Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Die Rechtschreibung müsse in den Schulen ernster genommen werden.