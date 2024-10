Harris: "Trump sei ein kleiner Tyrann"

Eine Woche vor der Wahl fand am Abend in Washington die Abschlusskundgebung von Kamala Harris statt. „Sie (Harris) hat gesagt, Trump sein ein kleiner Tyrann, ein Möchtegern-Diktator“, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.