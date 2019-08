Kerbers Formkrise hält an

Angelique Kerber ist auch bei den US Open in der ersten Runde ausgeschieden. Sie unterlag der Französin Mladenovic in drei Sätzen - ihr bereits drittes Erstrunden-Aus bei einem Grand-Slam-Turnier 2019.

